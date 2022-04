Policjanci przypominają o zabezpieczaniu i znakowaniu rowerów

Kwiecień 21, 2022

źródło: Podlaska Policja

Policja zachęca do znakowania jednośladów. W przypadku ewentualnej kradzieży taki rower łatwiej będzie znaleźć.

To ważne, by rower dobrze też zabezpieczyć. Co ważne: nie zostawiać go nie przypiętego w miejscu ogólnodostępnym. Warto też sfotografować nasz jednoślad i spisać numer identyfikacyjny lub fabryczny, bo w przypadku kradzieży ułatwi to pracę policjantom. Jeżeli już nasz rower zostanie skradziony, szybko o tym fakcie poinformujmy policję.

– Chociaż sezon na jednoślady jeszcze się w pełni nie zaczął, to nie brakuje tych, którzy już czyhają na naszą własność. Wczoraj białostoccy policjanci odnotowali kolejną kradzież roweru. Do zdarzenia doszło na osiedlu Wysoki Stoczek. Wartość strat oszacowana przez właściciela to około 3 tys. złotych – informują policjanci.

Aby oznakować rower wystarczy mieć dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz dowód zakupu roweru. Z tymi dokumentami należy udać się na komisariat policji i zgłosić chęć oznakowania pojazdu. Jest ono bezpłatne.

Znakowanie znacząco utrudnia sprzedaż kradzionego sprzętu, co zwiększa szansę na odzyskanie jednośladu. (mt)