Policjanci chcą wyższych podwyżek i planują protest

Październik 24, 2022

Podlaska policja, źródło: KWP Białystok Podlaska policja, źródło: KWP Białystok

Policjanci w związku z zapowiadanymi niewielkimi podwyżkami pensji w 2023 roku dla służb mundurowych, planują protesty. Jak twierdzą, wynagrodzenia nie są adekwatne do wskaźnika inflacji. Na listopadową pikietę w Warszawie wybiera się duża grupa związkowców z województwa podlaskiego.

– Wszczęliśmy protest, bo bronimy swoich uposażeń. Inflacja jest coraz wyższa, a nam zaproponowano od 1 marca 2023 (cała budżetówka dostaje od 1 stycznia) podwyżkę w wysokości 7, 8 procenta. Jak łatwo policzyć, to strata. Stąd nasza reakcja – informuje podinspektor Wojciech Chociej, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Podlaskiego.

Protest formalnie rozpoczał się już 10 pażdziernika. – Teraz trwają rozmowy z ministrami, ustalenia nie są satysfakcjonujące, więc 9 listopada planujemy w Warszawie dużą pikietę przed gmachem Prezesa Rady Ministrów. Z Białegostoku wybiera się liczna delegacja. Wszczęcie protestu, to nadzieja na sukces. A mamy argumenty: policjanci angażowali się w czasie pandemii, wspieraliśmy inne służby na granicy, obowiązków mamy coraz więcej, niestety, nie ma dla nas pięniedzy – dodaje podinspektor Wojciech Chociej.

Jednocześnie zauważa, że w związku z planowaną małą waloryzacją istnieje niebezpeiczeństwo sporych odejść ze służby osób z pełną wysługą lat. – Podwyżka dla policjantów ma wynieść 7,8 proc., a dla emerytów będzie waloryzacja na poziomie 14 procent. Część policjantów będzie chciała odejść, bo to się opłaca – stwierdza podinspektor Chociej.

Podlaska policja, w związku z sytuacją na granicy, systematycznie otrzymuje etaty. W porównaniu z sytuacją kadrową w kraju, gdzie brakuje chętnych do pracy w policji, w Podlaskiem nawet przy proponowanych zarobkach, jest sporo kandydatów do służby. (at)

O proteście i pensjach w policji mówi podinspektor Wojciech Chociej, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Podlaskiego: