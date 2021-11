Policja zatrzymała podejrzanych o uszkodzenia aut „Medyków na granicy”

Listopad 18, 2021

źródło: Fb: Medycy na granicy źródło: Fb: Medycy na granicy

Trzy osoby podejrzane o uszkodzenie pięciu samochodów grupy „Medyków na granicy” zostały zatrzymane – poinformował rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

To dwóch mężczyzn w wieku 25 i 23 lat oraz 23-letnia kobieta. Podejrzanych aresztowano w ich miejscach zamieszkania.

Podczas przeszukań zabezpieczono telefony komórkowe, laptopy, maczety oraz noże, co do których zachodzi przypuszczenie, iż mogły być użyte do uszkodzenia pojazdów.

Obecnie trwa weryfikacja materiału dowodowego i prowadzone są badania laboratoryjne. Jeszcze dziś (18.11) z udziałem zatrzymanych zaplanowane są dalsze czynności procesowe.

Wszyscy są mieszkańcami Białegostoku i są związani ze środowiskiem pseudokibiców.

Do zniszczenia pojazdów „Medyków na granicy” doszło w nocy z 13 na 14 listopada w Świnorojach w gminie Narewka. W pięciu autach przebito opony, powybijano szyby oraz uszkodzono karoserię. (ea)