Policja z Hajnówki zlikwidowała internetowy sklep z narkotykami. Zobacz zdjęcia!

13 marca, 2025

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Policjanci z Hajnówki, we współpracy z Prokuraturą Rejonową w Hajnówce, zakończyli trwające osiem miesięcy śledztwo, które doprowadziło do likwidacji internetowego sklepu z narkotykami. W wyniku działań służb zatrzymano dwie osoby oraz zabezpieczono ponad 13 kilogramów substancji odurzających o czarnorynkowej wartości przekraczającej 600 tysięcy złotych. Podejrzanym grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

1-2 Zdjęcie 1 z 3

Zatrzymania i zabezpieczone narkotyki

Sprawa miała swój początek w czerwcu 2024 roku, kiedy to funkcjonariusze ujawnili i zlikwidowali nielegalną uprawę konopi na terenie powiatu hajnowskiego. W toku dalszego postępowania, prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Hajnówce, śledczy ustalili, że w internecie działa sklep oferujący sprzedaż narkotyków. Sprzedawca kontaktował się z klientami za pośrednictwem komunikatorów internetowych, a następnie dostarczał im zabronione substancje poprzez paczkomaty.

Po ośmiu miesiącach intensywnych działań funkcjonariusze ustalili tożsamość osób zajmujących się handlem narkotykami. W minionym tygodniu, na terenie Białegostoku, przeprowadzono przeszukanie na podstawie postanowienia prokuratury, w wyniku którego zabezpieczono ponad 13 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron, marihuanę oraz inne substancje psychotropowe. Ponadto ujawniono kolejną nielegalną uprawę konopi.

Konsekwencje prawne dla podejrzanych

W toku śledztwa zatrzymano dwie osoby – 30-letniego mężczyznę oraz 26-letnią kobietę. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i udzielania środków odurzających oraz substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także uprawy konopi. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Kobieta natomiast została oskarżona o posiadanie znacznej ilości narkotyków, co może skutkować karą do 3 lat więzienia. Na wniosek prokuratury, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obojga podejrzanych.

(pc)