Polacy lubią Boże Narodzenie, choć zmieniają niektóre elementy tradycji

21 grudnia, 2023

Dr Karolina Radowska/Fot. A. Topczewska Dr Karolina Radowska/Fot. A. Topczewska

Boże Narodzenie – dla jednych to kultywowanie tradycji, inni traktują święta jako czas wolny. I mimo, że świąteczne klimaty zaczynają się już w listopadzie, to Polacy lubią Boże Narodzenie.

– Boże Narodzenie należą do ulubionych świąt Polaków, ze względu na swoją niezwykłą symbolikę. Badanie CBOS, które od wielu lat sprawdza stosunek Polaków do tych świąt, pokazują, że Boże Narodzenie uważane jest przez większość za święto rodzinne, a nie religijne i to jest w zasadzie ta kluczowa zmiana, którą możemy prześledzić – mówi dr Karolina Radłowska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. – Ale jeśli przyjrzymy się, w jaki sposób podchodzimy do tradycji, to okazuje się, że nadal – mimo że święta tracą w pierwszej kolejności to swoje znaczenie religijne – bardzo wielu Polaków kultywuje tradycje związane ze zwyczajami w religijnymi.

Dziś przefiltrowujemy tradycje poprzez pryzmat własnych potrzeb, dokonujemy selekcji tego, co nam odpowiada, wybieramy sobie to, co nam w niej pasuje, a co nie. I jest to chyba jedna z największych zmian, jakie możemy dostrzec w sposobie celebrowania świąt Bożego Narodzenia – dodaje dr Karolina Radłowska. (at)

Jak współczesne obchody święta Bożego Narodzenia różnią się od tych sprzed 100 lat, co się zmieniło i czym jest tradycja mówi dr Karolina Radłowska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku w rozmowie z Anetą Topczewską: