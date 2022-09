Pokazy szermiercze i artyleryjskie, nowa wystawa. Kolejne urodziny Muzeum Wojska w Białymstoku

Wrzesień 2, 2022

Muzeum Wojska w Białymstoku będzie świętować swoje urodziny. W tym roku mijają 54 lata od powstania tej instytucji. Placówka na najbliższą sobotę (03.09) szykuje festyn rodzinny, będzie też nowa wystawa czasowa.

Początek września to tradycyjnie czas, kiedy Muzeum Wojska w Białymstoku świętuje swoje urodziny. W tym roku wydarzenia odbędą się na terenie Parku Militarnego przy ul. Węglowej 3. Gościem specjalnym festynu będą członkowie Agencji Eventów Historycznych „Sarmata” – rekonstruktorzy historyczni, którzy przeniosą nas w realia XVII-wiecznej Europy.

– Co roku zapraszamy rekonstruktorów z innej epoki. W tym będzie można zobaczyć Sarmatów, a jak Sarmatów, to też szable i czarny proch. Z racji, że na Węglówce mamy trochę miejsca, to obiecuję, że wystrzelimy z armaty, a także z broni czarnoprochowej i zobaczymy pokaz walki bronią białą – mówi Mateusz Budzyński z Muzeum Wojska w Białymstoku.

Z kolei w siedzibie głównej instytucji przy ul. Kilińskiego w samo południe zaplanowano otwarcie nowej wystawy czasowej. Ekspozycja jest poświęcona 10. Pułkowi Ułanów Litewskich i 42. Pułkowi Piechoty. Obie jednostki, współtworzące przed wojną białostocki garnizon, to jedni z patronów roku 2022 w Białymstoku.

– Gro prezentowanych materiałów to fotografie i dokumenty, nieliczne artefakty związane z życiem koszarowym, z rozwojem, formowaniem obu tych pułków, a także z prowadzaną przez nich działalnością kulturalną i sportową – mówi dr Sylwia Trzeciakowska z Muzeum Wojska w Białymstoku.

Aby ułatwić odwiedzającym skorzystanie z całościowej oferty Muzeum, instytucja ta przygotowała darmowe przejazdy autobusem między siedzibą przy ul. Kilińskiego a Parkiem Militarnym na ul. Węglowej. (mt)

Z Mateuszem Budzyńskim z Muzeum Wojska w Białymstoku rozmawiała Małgorzata Turecka: