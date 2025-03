Pokaz spektaklu „Hate haus” w ramach programu Przestrzenie Sztuki – Taniec

12 marca, 2025

Hate Haus Stowarzyszenie Córy Kultury, fot. Dawid Linkowski Hate Haus Stowarzyszenie Córy Kultury, fot. Dawid Linkowski

Hierarchia i współpraca – to tematy spektaklu „Hate haus”, który będzie prezentowany w Białostockim Ośrodku Kultury w ramach programu Przestrzenie Sztuki – Taniec. Sztuka w choreografii Ramony Nagabczyńskiej stworzył kolektyw Hertz Haus.

“Hate Haus” to spektakl zgłębiający mechanizmy funkcjonowania kolektywu artystycznego. Inspiracją do jego powstania są doświadczenia grupy Hertz Haus oraz choreografki Ramony Nagabczyńskiej, które razem badają, jak idea wspólnotowego tworzenia łączy, ale i dzieli.

– Pojęcie hierarchii na pewno łączy się bardzo ściśle z zagadnieniem kolektywności. Hierarchia chociażby pojawia się w takim prozaicznym i mało romantycznym aspekcie funkcjonowania w kolektywie, ale jest to na przykład podział obowiązków. Musimy rozdzielać bardzo skrupulatnie zadania. Natomiast wszystko to dąży do pewnej homeostazy i demokracji ostatecznie, żeby był równy podział obowiązków i żeby każdy czuł się dobrze – mówi Magdalena Kowala, tancerka z Hertz Haus.

Wśród środków wyrazu, które będą prezentowane na scenie na pierwszy plan wyłania się ruch i choreografia. – Będzie na pewno mocno praca na takim wyczuwaniu się, improwizacji, ale bardzo takiej wsłuchującej się w drugą osobę. Pojawi się też głos. Ostatecznie, mimo że źródło tego głosu jest w nas, w indywidualnościach, on się potem i tak wspólnie wyłoni w taką jedną dużą mantrę – dodaje Magdalena Kowala.

Pokaz spektaklu „Hate Haus” kolektywu Hertz Haus odbędzie się w sobotę (15.03) o 17:00 w Białostockim Ośrodkiem Kultury. A Radio Akadera jest patronem medialnym programu Przestrzenie Sztuki. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Magdaleną Kowalą, tancerką z Hertz Haus: