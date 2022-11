Pokaz specjalny filmu „Chrzciny” i spotkanie z Katarzyną Figurą w Kinie Forum

Listopad 22, 2022

Aktorka Katarzyna Figura odwiedzi w środę (23.11) Kino Forum, gdzie będzie gościem specjalnym pokazu filmu „Chrzciny” w reż. Jakuba Skoczenia, w którym zagrała główną rolę.

Akcja filmu dzieje się w grudniu 1981 roku. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

Obok Katarzyny Figury w filmie zobaczymy też Macieja Musiałowskiego, Tomasza Schuchardta, Michała Żurawskiego, Agatę Bykowską, Martę Chyczewską, Mariannę Gierszewską, Andrzeja Konopkę i Tomasza Włosoka.

Razem z aktorką do Białegostoku przyjedzie producentka filmu Bożena Krakówka. Pokaz filmu „Chrzciny” z udziałem gości zaplanowano na 19:00. (mt)