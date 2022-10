Pokaz filmu „Pierogi – historie z farszem” w Kinie Forum

Październik 18, 2022

To propozycja dla filmolubów, ale też i miłośników pierogów. Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na pokaz filmu „lepionego codziennością”, który porusza nie tylko kubki smakowe. Dziś wieczorem w Forum będzie można obejrzeć „Pierogi – historie z farszem”.

To film zrealizowany przez wrocławskich twórców (reżyseria: Marcin Wokan, zdjęcia: Piotr Golemo), przy wsparciu producenckim Fundacji Food Think Tank (Michał Czekajło, Tomasz Hartman). W 2019 roku wyruszyli w świat, by dokumentować tytułowe historie z farszem. W rezultacie przemierzenia tysięcy kilometrów powstał film lepiony codziennością. Na farsz składają się losy bohaterów, którym kamera towarzyszy w domu i w pracy. Za sprawą różnorodnych wątków, widz odkrywa coraz to nowe smaki. Od słodyczy rodzinnego spotkania po pikanterię woli przetrwania… Jak deklarują twórcy, ta dokumentalno-artystyczna opowieść porusza nie tylko kubki smakowe.

Marcin Wokan, reżyser: „Pierogi — historie z farszem” przyglądają się czterem różnym opowieściom i czterem prywatnym światom. Każdy z bohaterów wpuści Was na moment do swojego życia, ale nikt nie obiecuje, że dowiecie się, jak skończą się ich historie. W zasadzie możecie być pewni, że zakończenia zostawili dla samych siebie. Historie z farszem są poszukiwaniem niezwykłości w zwyczajności. Warto chłonąć tę niezwykłość. Pamiętajcie, drzwi będą uchylone tylko przez chwilę.

Fundacja Food Think Tank od kilku lat działa we Wrocławiu, realizując różnego rodzaju projekty interdyscyplinarne, łączące gastronomię, sztukę i rzemiosło. Poprzedni film kolektywu, „Korzeń”, miał swą światową premierę w ramach Vero Beach Wine + Film Festival | Miami. Wrocławianki i Wrocławianie znają Fundację m.in. z prowadzenia kawiarni i vege bistra przy ul. Łokietka 6, Wytwórni w DCF, a także miejskiej szlifierni o zręcznej nazwie Ostrzę Ostrze.

Marcin Wokan i Piotr Golemo to duet reżysersko-operatorski wspólnie pracujący od wielu lat nad projektami komercyjnymi pod szyldem Karuzela. Obaj obsesyjni. Jeden z obsesją opowiadania ciekawych historii, drugi z obsesją perfekcyjnych zdjęć. Od lat związani z Wrocławiem, przemierzyli kilka razy Polskę, realizując dziesiątki filmów reklamowych. W dorobku mają też kilkanaście teledysków. Od dawna przymierzali się do przekucia swojego doświadczenia w projekt o charakterze artystycznym. Film „Pierogi – historie z farszem” jest ich pierwszym, wspólnym autorskim dokumentalnym filmem pełnometrażowym.

Pokazowi filmu będzie towarzyszyło spotkanie z jego twórcami. Początek o 19:00. Prowadzenie spotkania: dr Maciej Białous. (mt)