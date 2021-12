Podziel się na święta ulubioną lekturą. Rozpoczęła się akcja „Podaruj serce na kartach książki”

Grudzień 10, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

„Podaruj serce na kartach książki” – to hasło akcji, która rozpoczęła się w Białymstoku. To inicjatywa miejskich radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz podlaskiej „Solidarności”, która polega na przekazaniu książek dla pacjentów onkologicznych.

Wydawnictwa trafią do chorych spędzających święta w szpitalu.

– Wybieramy swoja ulubioną książkę, która coś zmieniła w naszym życiu, podnosi nas na duchu lub dostarcza nam rozrywki. Zastrzegam, żeby w miarę możliwości była to książka nowa, albo w dobrym stanie. Następnie wpisujemy dedykację do książki dla osoby, która te święta spędzi w szpitalu i dostarczamy ją do budynku Zarządu Regionu Podlaskiego „Solidarności”, na portiernię, która jest czynna do 16.00 – mówi radny Paweł Myszkowski.

Radna Agnieszka Rzeszewska dodaje, że „w ten sposób chcemy pokazać chorym, że o nich pamiętamy”.

– Będziemy namawiać naszych związkowców i nie tylko, żeby włączyli się w akcję, podarowali książkę z dedykacją, która może sprawić przyjemność chorej osobie. Chcemy, żeby wszyscy Ci, którzy spędzą świąteczny czas na oddziałach szpitalnych wiedzieli, że myślimy o nich, że pamiętamy, chcemy, aby czuli nasze wsparcie – mówiła Agnieszka Rzeszewska.

Osoby zainteresowane wsparciem zbiórki powinny przynosić książki na Suraską 1 do 20 grudnia. (ea)