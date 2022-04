Przewietrz lodówkę. Podziel się żywnością ze świątecznego stołu

Kwiecień 20, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Jedzenie, które zostało nam ze świątecznego stołu, możemy przekazać potrzebującym. W Białymstoku jednym z takich miejsc jest Jadłodzielnia Białostocka przy ulicy Krakowskiej 1. Białostoczanie chętnie się dzielą i przynoszą dary.

– Produkty z półek znikają błyskawicznie, jeden darczyńca przynosi i zostawia, a już kilka osób czeka, aby skorzystać z tej żywności – mówi Monika Lewko, koordynator Jadłodzielni. I apeluje, by dzielić się tym, co pozostało po świętach.

Potrzebujących osób w Białymstoku nie brakuje, ale też jest coraz więcej tych, którzy chętnie pomagają i się dzielą.

Co można przynosić w okresie świątecznym do Jadłodzielni?

– Pozwalamy na przynoszenie potraw świątecznych. Mogą to być ciasta, sałatki, pasztety, a nawet obiad – dodaje Monika Lewko. – Ale też produkty zamknięte, np. cukier, mąka, słodycze, owoce, konfitury.

Jadłodzielnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, a w sobotę od godz. 10:00 do 14:00. W lokalu można pozostawić żywność nadającą się do jedzenia – świeżą i taką, która nie przekroczyła terminu ważności do spożycia. (at)

Do Jadłodzielni można przynieść:

żywność, która jest świeża i nie przekroczyła terminu ważności do spożycia określonego na opakowaniu,

żywność, która przekroczyła datę minimalnej trwałości – „najlepiej spożyć przed”, ale nie przekroczyła terminu przydatności do spożycia – „należy spożyć do”,

produkty zapakowane fabrycznie,

produkty suche: kasze, ryże, makarony, mąki, cukry, ciastka, itd. (w tym również produkty suche, napoczęte starannie zapakowane),

zapakowane pieczywo i inne wyroby piekarnicze,

warzywa i owoce,

ryby w próżniowych „fabrycznych” opakowaniach z podaną datą – „najlepiej spożyć przed” lub „należy spożyć do”,

produkty w opakowaniach zamkniętych typu konserwy, słoiki, próżniowe itp.,

sery, jogurty, twarogi oryginalnie zamknięte,

pasteryzowane przetwory typu dżemy, soki, sałatki z umieszczoną informacją o składzie i dacie ich wytworzenia.

Jadłodzielnia nie przyjmuje: