Podziel się cząstką siebie. W Politechnice Białostockiej rozpoczęła się akcja Helper’s Generation, czyli rejestracja do bazy dawców szpiku.

7 kwietnia, 2025

Akcja Helper,s Generation, fot. Hanna Kość Akcja Helper,s Generation, fot. Hanna Kość

To nic nie kosztuje, a może uratować życie. W Politechnice Białostockiej rozpoczęła się akcja Helper’s Generation, czyli rejestracja do bazy dawców szpiku. Do 13 kwietnia na wszystkich wydziałach uczelni będzie stoisko Fundacji DKMS.

Aby dołączyć do bazy dawców szpiku trzeba być osobą zdrową, w wieku 18-55 lat. Wolontariuszami na stoiskach są studenci Politechniki Białostockiej.

– Jest to ważne, zwłaszcza wśród młodych ludzi, bo my też sobie nie zdajemy sprawy, jakim dużym problemem są nowotwory krwi. I fajnie, że uświadamiamy tych młodych ludzi, jakie te problemy są i jak możemy je rozwiązywać w taki prosty sposób. Trzeba chyba czynić dobro, bo dobro wraca – mówią wolontariuszki akcji Helper’s Generation w Politechnice Białostockiej.

Sama rejestracja zajmuje kilka chwil i polega na przeprowadzeniu wywiadu medycznego, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

– Rejestracja nie boli, nic nas tak naprawdę nie kosztuje – zapewnia Marika Ciupa, studentka Wydziału Architektury i koordynatorka akcji Helper’s Generation w Politechnice Białostockiej. – Nasi wolontariusze przeprowadzają krótką ankietę, żeby sprawdzić, czy taka osoba kwalifikuje się do rejestracji. Jeśli tak, wypełnia się formularz rejestracyjny, potem pobiera się wymazy patyczkami z policzków, wkłada się je do koperty i potem po naszej stronie już jest, aby to wszystko wysłać do centrali w Warszawie, gdzie oni takie DNA badają i potem mogą do osoby z nowotworem dopasować nasze DNA, żeby znaleźć dawce.

Akcja Helper’s Generation w Politechnice Białostockiej potrwa do 13 kwietnia. (hk)

Relacja Hanny Kość: