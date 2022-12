Podziel się cząstką siebie. Helper’s Generation na Politechnice Białostockiej

Grudzień 2, 2022

Akcja „Helper’s generation” na Politechnice Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka Akcja „Helper’s generation” na Politechnice Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka

Od najbliższego poniedziałku (05.12) na Politechnice Białostockiej odbywać się będzie studencka akcja rejestrowania potencjalnych dawców szpiku, pod hasłem: Helper’s Generation. Aby dołączyć do bazy DKMS trzeba być osobą zdrową, w wieku 18-55 lat.

Sama rejestracja zajmuje kilka chwil i polega na przeprowadzeniu wywiadu medycznego, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

W Polsce co 40 minut, a na świecie co 27 sekund ktoś dowiaduje się, że cierpi na białaczkę lub inny nowotwór krwi. Dla wielu jedyną szansą na powrót do zdrowia jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od „bliźniaka genetycznego”, czyli niespokrewnionego dawcy szpiku. Aż co piąty pacjent nadal nie znajduje swojego „bliźniaka genetycznego” i nie ma szans na przeszczepienie.

Akcja na Politechnice Białostockiej potrwa do soboty (10.12). (mt)

Ze studenckimi liderkami akcji „Helper’s Generation” rozmawiała Małgorzata Turecka: