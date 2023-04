Podziel się cząstką siebie. Akcja „Helper’s Generation” ponownie na Politechnice Białostockiej

13 kwietnia, 2023

Ewa Tatarczyk i Emilia Bujnowska, fot. Małgorzata Turecka Ewa Tatarczyk i Emilia Bujnowska, fot. Małgorzata Turecka

Od 19 do 26 kwietnia na Politechnice Białostockiej odbywać się będzie studencka akcja rejestrowania potencjalnych dawców szpiku pod hasłem: „Helper’s Generation”. Aby dołączyć do bazy DKMS trzeba być osobą zdrową, w wieku 18-55 lat.

– Misją Fundacji DKMS jest znalezienie dla każdego pacjenta odpowiedniego biorcy przeszczepu szpiku. Organizujemy tę akcję dwa razy do roku, ponieważ chcemy jak najwięcej „złapać” tych potencjalnych świadomych dawców szpiku kostnego – mówi Emilia Bujnowska, lokalna liderka projektu studenckiego „Helper’s Generation” Fundacji DKMS.

Akcja odbędzie się na wszystkich wydziałach Politechniki Białostockiej, a także w Centrum Nowoczesnego Kształcenia.

– Już po raz kolejny robimy tę akcję na naszej uczelni. Będziemy mieli pięknie przyozdobione stoiska na każdym z wydziałów uczelni oraz w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Będą balony, będą ulotki, będą uśmiechnięci wolontariusze. Będziemy od 8:30 do 16:00 na każdym z wydziałów. Mam nadzieję, że zgłosi się jak najwięcej osób – dodaje Emilia Bujnowska.

Sama rejestracja zajmuje kilka chwil i polega na przeprowadzeniu wywiadu medycznego, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

W Polsce co 40 minut, a na świecie co 27 sekund ktoś otrzymuje diagnozę – nowotwór krwi. Dla wielu jedyną szansą na powrót do zdrowia jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od „bliźniaka genetycznego”, czyli niespokrewnionego dawcy szpiku. 1 na 5 polskich pacjentów wciąż nie znajduje zgodnego dawcy szpiku. (mt)

Harmonogram wydarzenia:

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku – 22.04. oraz 26.04.

Wydział Elektryczny – 24.04.

Wydział Mechaniczny – 19.04. oraz 25.04.

Wydział Informatyki – 20.04.

Wydział Architektury – 21.04.

Wydział Inżynierii Zarządzania – 21.04

Centrum Nowoczesnego Kształcenia – 20.04.

Z lokalnymi liderkami projektu studenckiego „Helper’s Generation” Fundacji DKMS – Emilią Bujnowską i Ewą Tatarczyk rozmawiała Małgorzata Turecka: