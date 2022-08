Podziękowanie dla wolontariuszy zaangażowanym w pomoc dla Ukrainy

Sierpień 11, 2022

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Wolontariuszom zaangażowanym w pomoc na rzecz Ukrainy i uchodźców przybyłych z tego kraju do Białegostoku podziękował w czwartek (11.08) prezydent Tadeusz Truskolaski.

Pierwsi wolontariusze zgłaszali się już 26 lutego, czyli pierwszego dnia utworzenia miejskiego punktu zbiórki darów.

– Miasto Białystok i mieszkańcy włączyli się w pomoc w taki sposób, jaki potrafili – mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski – Łącznie wysłaliśmy do Ukrainy 2 autobusy, 2 tiry, 40 busów oraz 12 aut osobowych wypełnionych darami (w tym tira do Łucka z załadunkiem 13 ton darów od lokalnych przedsiębiorców). I w tym wszystkim brali udział wolontariusze – około 200 osób.

Do zadań wolontariuszy należała koordynacja zbiórki darów, sortowanie i pakowanie produktów, przygotowywanie ich do transportów oraz załadunek.

– Na największe podziękowanie zasługują mieszkańcy Białegostoku, bo bez nich nic bym nie mogła zrobić – zapewniała Walentyna Kornienko, przedstawicielka wolontariuszy, która odbierała dary po stronie ukraińskiej.

Wolontariusze za swoją pomoc otrzymają zaproszenie na Białystok New Pop Festival. Jest to jednodniowy karnet na to wydarzenie, które odbędzie w ostatni weekend sierpnia (27-28.08) przed Pałacem Branickich.

Lista wyróżnionych wolontariuszy została stworzona w oparciu o informacje od organizacji pozarządowych, komunikaty w mediach społecznościowych oraz harmonogramy pracy i posiadane bazy kontaktowe. (hk)