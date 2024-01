3 stycznia, 2024

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło do 4242 zł brutto. To o 752 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Zapytaliśmy białostoczan co sądzą o podwyżce płac.

-Bardzo dobrze że weszła taka podwyżka, bo nie ma co się oszukiwać inflacja jest coraz większa. To jest dobre, że ta podwyżka doszła do skutku, ze względu na ceny w sklepach. To dobrze, bo jak kiedyś zaczynałam pracę miałam 5 zł za godzinę, teraz będę miała 25.

Jednak nie wszyscy są zadowoleni ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

-Moim zdaniem to nie jest wystarczająca podwyżka, bo i tak wszystko idzie w górę. Jednak mimo wszystko nadal jest niska ta płaca minimalna. Nie tylko zyskamy, ale też stracimy, to machina do tego, żeby szło wszystko w górę – coś za coś. Dla przedsiębiorców nie jest to na pewno dobre rozwiązanie ponieważ zwiększają się koszty zatrudnienia pracowników. Patrząc z pozycji pracodawcy to jest bardzo uciążliwe.

Kolejna podwyżka płacy minimalnej będzie miała miejsce 1 lipca. Najniższe wynagrodzenie krajowe wyniesie wtedy 4300 zł brutto. (jł)

O zdanie białostoczan nt. podwyżki płacy minimalnej pytała Julia Łata: