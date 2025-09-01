Podwójne zwycięstwo Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej w Formula Student Poland 2025

1 września, 2025

Bolid CMS-10 studentów Politechniki Białostockiej dwukrotnie stanął na podium Formula Student Poland 2025 – zespół Cerber Motorsport wygrał konkurencje acceleration i skidpad, fot. Iryna Mikhno

Studenci Politechniki Białostockiej po raz kolejny udowodnili, że należą do europejskiej czołówki w inżynierii motoryzacyjnej. Zespół Cerber Motorsport zajął dwa pierwsze miejsca w konkurencjach dynamicznych podczas międzynarodowych zawodów Formula Student Poland 2025 na torze Autodrom Słomczyn.

Triumf w acceleration i skidpad

Bolid CMS-10, najnowsza konstrukcja zespołu, okazał się bezkonkurencyjny w teście przyspieszenia na 75 metrów (acceleration) oraz w przejeździe toru w kształcie ósemki (skidpad). To właśnie w tych konkurencjach Cerber Motorsport stanął na najwyższym stopniu podium, rywalizując z 24 drużynami z Polski, Niemiec, Czech, Węgier i Turcji.

Innowacje w bolidzie CMS-10

Zespół wprowadził w konstrukcji pojazdu szereg nowoczesnych rozwiązań. Bolid został odchudzony, dzięki czemu jest lżejszy i szybszy. Zyskał także lepszą kontrolę trakcji, system regulacji startu i większą pojemność silnika. Najważniejsze innowacje to przejście na biopaliwo – etanol, zastosowanie półosi napędowych z włókna węglowego oraz udoskonalony układ chłodzenia i smarowania. Studenci rozwinęli również system telemetrii, który umożliwia bezpośrednią komunikację z kierowcą na torze.

Młody zespół z wielkimi ambicjami

W zawodach w Słomczynie uczestniczył cały, 23-osobowy zespół studentów Politechniki Białostockiej. W jego skład wchodzą młodzi inżynierowie z pięciu wydziałów: Mechanicznego, Elektrycznego, Informatyki, Inżynierii Zarządzania oraz Budownictwa i Nauk o Środowisku. Większość członków to studenci pierwszego i drugiego roku, którzy już teraz pracują nad rozwiązaniami na najwyższym poziomie.

Sukcesy w Polsce i za granicą

Formula Student Poland to nie jedyny tegoroczny sukces Cerber Motorsport. W Czechach zespół wywalczył 2. miejsce w konkurencji acceleration i 3. miejsce w skidpad, zdobywając dodatkowo prestiżową nagrodę Scrutineering Star Award za najszybsze przejście inspekcji technicznej wśród aut spalinowych.

Wsparcie uczelni i partnerów

Cerber Motorsport działa jako sekcja Koła Naukowego Auto-Moto-Club na Wydziale Mechanicznym PB. Opiekunami są dr inż. Jarosław Czaban i dr inż. Piotr Tarasiuk. Zespół wspiera Miasto Białystok, Województwo Podlaskie oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. (na podst. pb.edu.pl)