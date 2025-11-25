Podwójna wystawa na 50-lecie Wydziału Architektury PB. Światło w roli głównej

25 listopada, 2025

W Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku otwarto dwie wyjątkowe ekspozycje przygotowane z okazji 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Jubileuszowe wydarzenie prezentuje zarówno twórczość prof. nzw. dr. hab. Janusza Debisa, jak i prace wykładowców związanych z Wydziałem. Motyw przewodni – światło – stał się inspiracją do artystycznych poszukiwań i wspólnego świętowania.

Malarstwo Janusza Debisa – „Magia światła”

Pierwsza z wystaw poświęcona jest malarstwu prof. Janusza Debisa, wieloletniego wykładowcy i kierownika katedry zajmującej się sztukami plastycznymi na Wydziale Architektury PB. Jego obrazy koncentrują się na świetle jako elemencie nadającym formę, nastrój i głębię. Subtelne kompozycje zapraszają do zatrzymania się, kontemplacji i zwrócenia uwagi na niuanse codzienności.

Wernisaż zgromadził szerokie grono osób związanych z uczelnią – zarówno obecnych wykładowców, jak i absolwentów. Prezentacja przypomniała o znaczącym wkładzie profesora w rozwój artystyczny wielu pokoleń studentów.

Wystawa pracowników Wydziału Architektury – „Światło” w wielu odsłonach

Drugą część jubileuszowego wydarzenia stanowi zbiorowa ekspozycja twórców związanych z Wydziałem Architektury PB. Artyści przedstawili światło w różnorodnych ujęciach – jako symbol inspiracji, bodziec do kreatywności, ale też narzędzie dyscypliny kompozycyjnej. Wśród prezentowanych prac znalazły się rysunki, obrazy, grafiki oraz kompozycje przestrzenne.

Autorkami i autorami prac są przedstawiciele Instytutu Sztuki oraz Instytutu Architektury i Urbanistyki: Janusz Debis, Andrzej Dworakowski, Aleksandra Jakuć, Tatiana Misijuk, Jarosław Perszko, Waldemar Regucki, Magdalena Toczydłowska, Jerzy Uścinowicz i Katarzyna Zabłocka. Zestawienie różnych osobowości i stylów stworzyło spójną, ale wielowarstwową opowieść o znaczeniu światła w twórczości.

Ekspozycje dostępne do lutego 2026

Wernisaż odbył się 21 listopada 2025 roku o godzinie 18.00, a obie wystawy można oglądać w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego do 1 lutego 2026 roku. To jeden z najważniejszych punktów programu obchodów 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, które w tym roku łączą się również z VIII edycją East Design Days.

East Design Days – wydarzenie wyróżnione tytułem Podlaskiej Marki 2023 w kategorii „Wydarzenie” – od 2018 roku odbywa się w Białymstoku w formule stacjonarnej lub hybrydowej. Partnerami tegorocznej edycji są Miasto Białystok oraz Województwo Podlaskie.

