Podsumowanie roku sportowego 2022/2023 na Politechnice Białostockiej [ZDJĘCIA]

21 czerwca, 2023

Podsumowanie roku sportowego na Politechnice Białostockiej, fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

Blisko 40 medali na Akademickich Mistrzostwach Polski zdobyli studenci Politechniki Białostockiej w kończącym się roku akademickim 2022/2023. We wtorek (20.06) na uczelni odbyło się uroczyste podsumowanie roku sportowego, podczas którego żacy za swoje sukcesy odebrali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Gratulacje mistrzom Polski składali przedstawiciele władz uczelni.

– Szczególnie radośnie składa się gratulacje i podsumowuje się takie wydarzenia, w których mówi się wyłącznie o sukcesach. Trzymajmy się tego, nie odpuszczajmy, nie obniżajmy poziomu, wyłącznie rozwijajmy się. Gratuluję serdecznie Państwu, Politechnika Białostocka jest z Państwa dumna, dziękuję za Państwa zaangażowanie, dziękuję też trenerom. To jest sukces, na który pracuje wiele osób – mówiła podczas gali prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Studenci indywidualnie i drużynowo osiągnęli sukcesy w takich dyscyplinach sportowych jak lekkoatletyka, judo, pływanie, kolarstwo górskie czy karate.

– W klubie AZS Politechniki Białostockiej mamy w tym roku rekordową liczbę 332 członków na 647 członków AZS w całym województwie podlaskim. To ponad połowa! 69 członków, studentów naszej uczelni startowało w Akademickich Mistrzostwach Polski, także to też bardzo duża liczba, a startowaliśmy w 10 dyscyplinach na tejże imprezie, gdzie zdobyliśmy 39 medali zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w klasyfikacji w typie uczelni technicznych – mówi Paweł Kukliński,wiceprezes do spraw sportowych Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Białostockiej. – Myślę, że ten rok był bardzo udany, naprawdę dużo mieliśmy fajnych wyników. Wygraliśmy zdecydowanie Podlaską Akademicką Ligę Międzyuczelnianą. Oby tak dalej – dodaje.

Politechnika Białostocka może się także poszczycić organizacją wielu imprez sportowych. Największa uczelnia techniczna w regionie po raz czwarty już była gospodarzem Akademickich Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych, zorganizowała także Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym – Półfinał B.

Ponadto Klub Uczelniany AZS PB zorganizował 19 zawodów rangi Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej, Puchar AZS w Bilardzie, 4 imprezy sportowe rangi Akademickich Mistrzostw Województwa oraz 3 turnieje „Azymut na aktywność”. Dwukrotnie na uczelni odbył się także Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego oraz Testy Coopera. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: