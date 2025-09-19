Home Wiadomości Zakończono drugi cykl spotkań „Porozmawiajmy o Białymstoku”

Wiadomości

19 września, 2025

Zakończono drugi cykl spotkań „Porozmawiajmy o Białymstoku”

Konferencja prasowa przy stole. Źródło: UM Białystok
„Porozmawiajmy o Białymstoku” – to hasło cyklu spotkań prezydenta miasta z mieszkańcami, których efekty zaprezentowano w piątek (19.09) w Centrum Aktywności Społecznej. Białostoczanie wypełnili ponad 670 ankiet i zgłoszono 903 postulaty, które przełożyły się na 346 unikalnych potrzeb.

 

Wśród najczęściej wskazywanych problemów znalazły się stan dróg osiedlowych, potrzeba większej ilości zieleni i rozwój komunikacji miejskiej.

– Te potrzeby były bardzo różnie formułowane, niektóre z potrzeb były formułowane bardzo konkretnie i widzieliśmy jakiej ulicy dotyczy czy jakiego miejsca, jakie są oczekiwania dotyczące na przykład obniżenia natężenia ruchu. Natomiast w innych przypadkach było o to w formule życzeniowej, czyli chcielibyśmy mieć więcej terenów zielonych – tłumaczy Kamil Waligóra, dyrektor departamentu prezydenta miasta.

Prezydent Białegostoku zapowiedział też dalsze inwestycje ogólnomiejskie. – To planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego budowie hali widowiskowo-sportowej, to się powtarza cały czas. Są oczywiście te główne inwestycje, czyli park wodny, dokumentacja projektowej w zakresie budowy hangaru lotniska, częściową administracyjną, ale również z taką możliwością czasowego terminala – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. 

Władze miasta zapowiadają, że spotkania z mieszkańcami będą kontynuowane również w przyszłym roku. (hk)

Najnowsze wiadomości
Hala pojazdów w szkole
Obowiązują już nowe stawki ... więcej
Konferencja prasowa przy stole.
Zakończono drugi cykl spotka ... więcej
Podlaskie podsumowało konsult ... więcej
Politechnika Białostocka rozs ... więcej
Mężczyzna trzyma metalową obudowę.
Nowa technologia z Politechnik ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.