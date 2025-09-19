Zakończono drugi cykl spotkań „Porozmawiajmy o Białymstoku”

19 września, 2025

„Porozmawiajmy o Białymstoku” – to hasło cyklu spotkań prezydenta miasta z mieszkańcami, których efekty zaprezentowano w piątek (19.09) w Centrum Aktywności Społecznej. Białostoczanie wypełnili ponad 670 ankiet i zgłoszono 903 postulaty, które przełożyły się na 346 unikalnych potrzeb.

Wśród najczęściej wskazywanych problemów znalazły się stan dróg osiedlowych, potrzeba większej ilości zieleni i rozwój komunikacji miejskiej.

– Te potrzeby były bardzo różnie formułowane, niektóre z potrzeb były formułowane bardzo konkretnie i widzieliśmy jakiej ulicy dotyczy czy jakiego miejsca, jakie są oczekiwania dotyczące na przykład obniżenia natężenia ruchu. Natomiast w innych przypadkach było o to w formule życzeniowej, czyli chcielibyśmy mieć więcej terenów zielonych – tłumaczy Kamil Waligóra, dyrektor departamentu prezydenta miasta.

Prezydent Białegostoku zapowiedział też dalsze inwestycje ogólnomiejskie. – To planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego budowie hali widowiskowo-sportowej, to się powtarza cały czas. Są oczywiście te główne inwestycje, czyli park wodny, dokumentacja projektowej w zakresie budowy hangaru lotniska, częściową administracyjną, ale również z taką możliwością czasowego terminala – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Władze miasta zapowiadają, że spotkania z mieszkańcami będą kontynuowane również w przyszłym roku. (hk)