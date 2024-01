Podsumowanie akcji Pogotowie Sylwestrowe

3 stycznia, 2024

Fot. TOZ Białystok Fot. TOZ Białystok

W środę (03.01) kończy się akcja Pogotowie Sylwestrowe organizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Białymstoku. W tegorocznej edycji wpłynęły 53 zgłoszenia.

-Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła zwierząt zaginionych, tych które uciekły. Jest to akcja bardzo potrzebna. Co roku widzimy, że udaje się połączyć te zaginione zwierzęta z ich właścicielami. Myślę, że dużo osób przekonuje się do tego, że problem fajerwerków, to jest naprawdę duży problem – mówi Anna Jaroszewicz, kierowniczka schroniska dla zwierząt Dolina Dolistówki w Białymstoku i szefowa białostockiego TOZ.

Do południa 32 pieski trafiły z powrotem do swoich właścicieli.

Jeszcze do końca dnia pod numerem 505 978 439 można informować o znalezionym lub zagubionym zwierzaku. (jł)