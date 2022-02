„Podróż przez mikroświaty” w Białostockim Ośrodku Kultury

Luty 4, 2022

Marek Miś, autor wystawy „Podróż przez mikroświaty”, fot. Jerzy Doroszkiewicz Marek Miś, autor wystawy „Podróż przez mikroświaty”, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Świat jaki widzimy na co dzień ma nieskończoną ilość warstw, które często charakteryzuje skala. Ta skala może być ogromna lub zupełnie niedostrzegalna gołym okiem. To co na pozór niewidoczne na swoich fotografiach uchwycił Marek Miś.

Suwalski fotograf postanowił uwiecznić najdrobniejsze elementy, jak kryształki cukru, skrzydła błyszczki jarzynówki czy witaminę C i zabrać odwiedzających wystawę we Foyer Kina Forum w Białymstoku w „Podróż przez mikroświaty”.

– To, że zainteresowałem się mikro przyrodą, to zrządził przypadek, ponieważ znalazłem książkę w szafie ojca, która mnie zafascynowała, zatytułowaną „Łowcy mikrobów”. Czytając kolejne karty postanowiłem zajrzeć do tego świata. Tylko jedno zdjęcie wykonałem w tradycyjnej metodzie oświetlenia mikroskopowego, w żaden sposób niemodyfikowane. Natomiast wszystkie pozostałe 29 są zdjęciami, które powstały przy użyciu specjalnych technik oświetleniowych – mówił Marek Miś.

Wystawa fotografii „Podróż przez mikroświaty” będzie czynna do 1 marca. (jd)

Z autorem wystawy rozmawia „Zjerzony kulturą” Jerzy Doroszkiewicz