Podpisano umowy na dotacje podlaskich zabytków

9 kwietnia, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

W wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku podpisano umowy na dotacje zabytków, które zostały przyznane na rok 2024.

Rozdysponowano 2 mln 200 tyś. złotych. Dofinansowano 25 obiektów należących do parafii rzymskokatolickich, 6 należących do parafii prawosławnych, 1 należący do parafii ewangelicko-augsburskiej, 7 obiektów będących w posiadaniu osób prywatnych oraz 3 obiekty należące do instytucji publicznych.

– 62 podmioty na ponad 7 milionów wystąpiły z wnioskami o przyznanie dotacji. 42 podmioty taką dotację uzyskały. Najwyższe dotacje, które przyznaliśmy, to są dotacje w wysokości 100 000 zł. To jest bardzo ważne, żeby te zabytki zachować kolejnym pokoleniom. Bardzo mocno będę zabiegał, aby jak najwięcej zabytków otrzymywało takie dotacje – mówi dr. inż Adam Musiuk, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

– Chciałbym wyrazić wielką radość, że otrzymaliśmy kolejną dotację od Wojewódzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Te prace będą związane z remontem dachu budynku klasztornego. Etapowaliśmy te prace, i brakowało nam tego funduszu na tą część, która jeszcze nie była wykonana w ostatnich latach. Jako prawowici właściciele prawosławnego klasztoru, pomnika historii, dbamy o należyte zabezpieczenie tej substancji zabytkowej – mówi ks. archimandryta dr Sergiusz z Klasztoru Męskiego Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu