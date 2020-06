Podpisano list intencyjny w sprawie budowy Muzeum pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Czerwiec 25, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Pod Suchowolą, we wsi Okopy powstanie Muzeum pamięci legendarnego kapelana Solidarności – bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Inwestycję na początku roku zapowiedział minister kultury Piotr Gliński, a w czwartek (25.05) w MKiDN podpisano list intencyjny w tej sprawie.

– Historia życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, jego kapłańska droga i męczeńska śmierć muszą ocaleć dla przyszłych pokoleń, dlatego utworzenie tego muzeum jest tak ważne – podkreślał marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. – Jest to wielki autorytet moralny, wspaniały bohater naszej historii, który urodził się na podlaskiej ziemi i to my jesteśmy szczególnie zobowiązani do kultywowania jego pamięci – w kraju i na całym świecie.

Inicjatorem budowy Muzeum jest założona przez najbliższą rodzinę księdza Fundacja „Dobro”. Muzeum w Okopach wejdzie w skład Muzeum Podlaskiego. Będzie to ósma jednostka tej instytucji.

– Jestem dumny, że to właśnie Muzeum Podlaskiemu powierzono misję budowy Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki – mówił Waldemar Wilczewski, dyrektor placówki. – Jest to szczególnie ważne wydarzenie dla całego regionu, z którego ksiądz Jerzy wyruszył w swoją kapłańską drogę.

W ramach porozumienia Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” deklaruje nieodpłatne przekazanie pod budowę muzeum nieruchomości w miejscowości Okopy, materiałów związanych z rodziną Popiełuszków, a szczególnie z życiem i działalnością ks. Jerzego.

W muzeum docelowo mają zostać udostępnione zwiedzającym oraz pielgrzymom wystawy dotyczące błogosławionego, jego życia oraz męczeńskiej śmierci. (mt/mc)