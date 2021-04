Podlaskie. Zmiany w kursowaniu pociągów regionalnych. Powodem są remonty linii

Kwiecień 12, 2021

fot. Justyna Grzesik/Biuro Prasowe POLREGIO fot. Justyna Grzesik/Biuro Prasowe POLREGIO

Z powodu remontów, od dziś (12.04) obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów regionalnych w Podlaskiem. Część z nich w ogóle nie będzie kursowała, w zamian wprowadzono komunikację zastępczą.

Największe zmiany, z powodu przebudowy linii do Warszawy, dotyczą odcinka Białystok – Szepietowo. Na tej trasie pozostały tylko dwie pary pociągów, pozostałe kursy będą autobusowe.

Aby ułatwić pasażerom przejazd na tej trasie do 12 czerwca, bilety okresowe POLREGIO będą honorowane w części pociągów PKP Intercity.

1) IC Słowacki : Białystok – Wrocław Główny

odcinek honorowania: Białystok (7:30) – Szepietowo (8:23); codziennie; zatrzymuje się na wszystkich przystankach oprócz: Białystok Wiadukt i Klepacze.

2) IC Karkonosze : Jelenia Góra – Białystok

odcinek honorowania: Szepietowo (7:37) – Białystok (8:25); od poniedziałku do soboty; zatrzymuje się na wszystkich przystankach pomiędzy stacjami Szepietowo i Łapy.

3) IC Podlasiak : Suwałki – Świnoujście

odcinek honorowania: Białystok (9:24) – Szepietowo (10:11); codziennie; zatrzymuje się: Łapy, Racibory, Jabłoń Kościelna, Szepietowo.

4) TLK Hańcza : Kraków Główny – Suwałki

odcinek honorowania: Szepietowo (9:38) – Białystok (10:23); codziennie; zatrzymuje się: Szepietowo, Jabłoń Kościelna, Racibory, Łapy.

5) IC Dąbrowska : Wrocław Gł. – Białystok

odcinek honorowania: Szepietowo (11:41) – Białystok (12:39); codziennie; zatrzymuje się na wszystkich przystankach oprócz: Klepacze i Białystok Wiadukt.

6) IC Nałkowska : Białystok – Wrocław Główny

odcinek honorowania: Białystok (13:39) – Szepietowo (14:27); codziennie; zatrzymuje się na wszystkich przystankach pomiędzy stacjami Łapy i Szepietowo.

7) IC Nałkowska : Wrocław Główny – Białystok

odcinek honorowania: Szepietowo (13:37) – Białystok (14:25); codziennie; zatrzymuje się na wszystkich przystankach pomiędzy stacjami Szepietowo i Łapy.

8) IC Dąbrowska : Białystok – Wrocław Główny

odcinek honorowania: Białystok (15:22) – Szepietowo (16:22); codziennie; zatrzymuje się na wszystkich przystankach oprócz: Białystok Wiadukt i Klepacze.

9) IC Pilecki : Racibórz – Białystok

odcinek honorowania: Szepietowo (15:31) – Białystok (16:27); codziennie; zatrzymuje się na wszystkich przystankach oprócz: Klepacze i Białystok Wiadukt.

10) IC Karkonosze : Białystok – Jelenia Góra

odcinek honorowania: Białystok (20:34) – Szepietowo (21:21); w piątki i niedziele; zatrzymuje się na wszystkich przystankach pomiędzy stacjami Łapy i Szepietowo.

Zmiany wprowadzono również na odcinku Białystok – Kuźnica Białostocka.

Prace torowe zostały zaplanowane w dni robocze od 12 do 30 kwietnia. Spowodują one zmiany rozkładu jazdy czterech pociągów:

1. Białystok (12:40) – Kuźnica Białostocka (13:45)

2. Białystok (13:46) – Kuźnica Białostocka (14:47)

3. Kuźnica Białostocka (14:10) – Białystok (15:15)

4. Kuźnica Białostocka (15:05) – Białystok (16:15).

Zmiany będą obowiązywały również linię Białystok – Suwałki.

Prace torowe wymagające wprowadzenia zastępczej komunikacji będą wykonywane w trzech lokalizacjach:

– Białystok – Czarna Białostocka w dni robocze, w terminie 12 – 21 kwietnia, komunikacja zastępcza będzie funkcjonować za pociąg do Suwałk odjeżdżający z Białegostoku o godz. 14:47 i pociąg z Suwałk do Białegostoku, odjeżdżający z Czarnej Białostockiej o godz. 13:16;

– Czarna Białostocka – Sokółka w dni robocze, w terminie 22 – 30 kwietnia, komunikacja zastępcza będzie funkcjonować za pociąg z Białegostoku do Suwałk odjeżdżający z Czarnej Białostockiej o godz. 15:07 i pociąg z Suwałk do Białegostoku, odjeżdżający z Sokółki o godz. 12:57;

– Sokółka – Sidra, komunikacja zastępcza będzie wprowadzana od 17 do 19 kwietnia dla siedmiu pociągów w różne dni, dlatego przy planowaniu podróży prosimy o dokładne sprawdzenie rozkładu dla konkretnego pociągu na dany dzień.

Z powodu trudności z dojazdem, autobusy komunikacji zastępczej nie będą obsługiwały przystanków kolejowych: Czarny Blok, Wólka Ratowiecka, Machnacz, Geniusze. Zamiast na przystankach kolejowych w Rozedrance, autobusy będą się zatrzymywały na przystanku PKS Janowszczyzna/Podkamionka, a w Wasilkowie na przystankach BKM:

– Wasilków, ul. Kościuszki (946) – w kierunku Kuźnica Białostockiej,

– Wasilków, ul. Kupiecka (772) – w kierunku Białegostoku.

Na pozostałych trasach również nastąpiły zmiany godzin kursowania składów. Są to zazwyczaj przesunięcia kilku lub kilkunastominutowe. (ea/mc)