Podlaskie. Zima nie odpuści, a święta mogą być mroźne i białe

28 listopada, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Śnieg i mróz w listopadzie. Czy taka aura już z nami zostanie? Według prognoz, wszystko wskazuje na to, że na razie zima nas nie opuści.

– Obecna temperatura nie odbiega od normy, a przyzwyczailiśmy się do tego, że ostatnie listopadowe miesiące były łagodniejsze. Dlatego teraz jesteśmy zaskoczeni, że temperatury są dużo niższe niż rok, czy dwa lata temu – tłumaczy Waldemar Skałba, synoptyk z biura prognoz Cumulus. – Przez najbliższe dwa tygodnie temperatury w ciągu dnia będą oscylować od -2 do -1 stopni C., maksymalnie zera. Natomiast noce będą cały czas mroźne: – 7, – 8 stopni C. W niektóre dni, w godzinach rannych będzie nawet minus 10. Cały czas będzie przeważać zachmurzenie duże, a opady śniegu będą niewielkie.

Wszyscy, którzy czekają na białe Boże Narodzenie, powinni być zadowoleni. – W górach śniegu nie zabraknie, również tutaj na Podlasiu będzie zimowa aura – dodaje Waldemar Skałba.

Natomiast według długoterminowych wstępnych prognoz cała zima może być bardziej mroźna i śnieżna.

O szczegółowej prognozie pogody na najbliższe dni oraz święta mówi Waldemar Skałba, synoptyk z biura prognoz Cumulus: