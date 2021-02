Podlaskie. Zamiast desek papierosy. Funkcjonariusze udaremnili rekordowy przemyt

Luty 22, 2021

To największa w historii udaremniona próba przemytu papierosów na polskich przejściach granicznych.

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali przemyt około dwóch milionów paczek nielegalnych papierosów.

Szacunkowa wartość przechwyconej w Kuźnicy kontrabandy to ponad 27,5 miliona złotych.

– Funkcjonariusze KAS i Straży Granicznej z polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy wytypowali do szczegółowej kontroli dwa polskie tiry wjeżdżające do naszego kraju. W trakcie sprawdzania obu ciężarówek okazało się, że w ich naczepach, zamiast deklarowanych desek, znajdują się ogromne ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. W jednej z naczep funkcjonariusze ujawnili 927,5 tys. paczek papierosów, natomiast w drugiej 918 tys. Łącznie w obu naczepach znajdowało się ponad 1,8 mln paczek. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży Skarb Państwa straciłby ponad 44,8 mln zł – mówi oficer prasowy podlaskiej KAS Maciej Czarnecki.

Wobec 3 obywateli Polski, 2 kierowców i ich zmiennika wszczęto śledztwo.

Zatrzymani mężczyźni w wieku 19, 21 i 55 lat decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. (ea/mc)