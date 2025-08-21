Home Wiadomości Podlaskie zachęca do podróży – rusza kolejna edycja bonu turystyczny i programu „Poznajemy podlaskie”

Podlaskie zachęca do podróży – rusza kolejna edycja bonu turystyczny i programu „Poznajemy podlaskie"

Od września rozpocznie się trzecia tura Podlaskiego Bonu Turystycznego. I podobnie jak poprzednie edycje obejmie dofinansowanie usług noclegowych realizowanych do końca roku.

 

Kwota dofinansowania w ramach Podlaskiego Bonu Turystycznego to 300 zł. Pula wsparcia w tej edycji to ponad 2,3 mln zł.

– Trzecia edycja jest dedykowana zarówno mieszkańcom województwa podlaskiego, ale także mieszkańcom całej Polski. Zmiana, która zachodzi w tej edycji, dotyczy tego, że dofinansowanie jest w kwocie stałej, bez względu na to, czy śpimy w hotelu o różnej kategoryzacji pod kątem gwiazdek, czy w pensjonacie, czy w jakiejś innej formie nocleg – mówi Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.

Okazją do zwiedzania regionu jest też program „Poznajemy Podlaskie”, do którego zgłosiło się 230 szkół z województwa podlaskiego. Inicjatywa umożliwia dzieciom i młodzieży poznanie regionalnych atrakcji turystycznych. Program zaplanowano tak by pieniądze, w sumie ponad 2 mln 300 tysięcy zł. trafiły bezpośrednio do branży turystycznej.

– Program Poznajemy Podlaskie obejmuje co najmniej dwie atrakcje turystyczne oraz co najmniej dwóch laureatów w konkursie najlepszy produkt turystyczny. Środki  trafią bezpośrednio do naszej branży turystycznej, do przedsiębiorców, którzy oferują usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, czy do przewodników turystycznych, czy również do biur podróży – dodaje Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Obie akcje mają na celu zachęcenie osób w różnym wieku do odwiedzania i poznawania województwa podlaskiego. Stanowią też formę wsparcia na rzecz rozwoju sektora turystycznego. (hk/ms)

