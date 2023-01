W woj. podlaskim wzrasta liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców

Styczeń 10, 2023

ZUS w Białymstoku, fot. Ewelina Andrzejewska ZUS w Białymstoku, fot. Ewelina Andrzejewska

Liczba legalnie pracujących cudzoziemców w woj. podlaskim wciąż rośnie. Z danych ZUS wynika, że w ciągu ostatniego półrocza zwiększyła się o niemal 1,5 tysiąca.

Obecnie w naszym regionie legalnie pracuje ponad 28 tys. osób z zagranicznym paszportem.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotowuje regularny wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców. Po spodku, który nastąpił po lutym 2020 r., czyli ostatnim przedpandemicznym miesiącem, przez blisko 3 lata liczba zatrudnionych obcokrajowców w Podlaskiem z 12,3 tys. zwiększyła się do 28,1 tys. Jest to wzrost o ok. 230 proc. – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Większość z cudzoziemców pracujących w naszym regionie, bo aż 61 proc. to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pozostali to zleceniobiorcy. Niecałe 3 proc. zdecydowało się założyć własną firmę. Około dwie trzecie obcokrajowców w ubezpieczeniach to mężczyźni.

Wśród ubezpieczonych w całym kraju cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy. Stanowią oni 71 proc. wszystkich cudzoziemców w ZUS. W województwie podlaskim w ciągu ostatnich 5 miesięcy nastąpił jednak spadek ubezpieczonych z Ukrainy. Jeszcze na koniec czerwca 2022 r. ich liczba wynosiła blisko 10 tys. a obecnie 9,5 tys.

– Inaczej sytuacja przedstawia się z pracującymi w Podlaskiem Białorusinami. Ich liczba w tym samym okresie wzrosła o prawie 2 tys. i obecnie wynosi 13,6 tys., co powoduje, że jest to najliczniejsza narodowość pracująca w naszym regionie. Stanowią oni 48 proc. wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia w białostockim oddziale ZUS obcokrajowców – dodaje Krupicka.

Mimo to cudzoziemcy stanowią zaledwie 5 proc. ogółu ubezpieczonych oraz znikomy odsetek świadczeniobiorców. W przypadku emerytur i rent pobierają poniżej jednej tysięcznej ogólnej kwoty wypłat, a w przypadku zasiłków – około 1,5 proc. (mt)