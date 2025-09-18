Home Wiadomości Podlaskie: Wzmożone kontrole policji na drogach – kierowcy pod lupą

Wiadomości

18 września, 2025

Podlaskie: Wzmożone kontrole policji na drogach – kierowcy pod lupą

Policjanci przy drodze Policyjne kontrole na drogach, źródło: KWP Białystok
Dziś, 18 września 2025 roku, od godziny 6:00 rano na drogach województwa podlaskiego rozpoczęła się policyjna akcja wzmożonych kontroli prędkości. Funkcjonariusze przez 24 godziny będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy przekraczają dopuszczalne limity prędkości.
 
Dlaczego kontrole są potrzebne?

Według danych policji, od początku roku do końca sierpnia nadmierna prędkość była przyczyną 42 wypadków na podlaskich drogach. W zdarzeniach tych zginęło 8 osób, a 43 zostały ranne.

Te statystyki jasno pokazują, że przekraczanie prędkości to wciąż najpoważniejszy problem na drogach regionu. Dlatego dzisiejsza akcja ma charakter prewencyjny – jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i przypomnienie kierowcom, że pośpiech za kierownicą może kosztować życie.

24 godziny policyjnych działań

Kontrole prędkości potrwają przez całą dobę. Funkcjonariusze będą wykorzystywać:

  • ręczne mierniki prędkości,

  • oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami,

  • policyjne patrole rozstawione w różnych częściach województwa.

Szczególną uwagę policjanci zwrócą na miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji związanych z nadmierną prędkością.

Apel do kierowców

Policja przypomina, że nadmierna prędkość zwiększa ryzyko wypadku i wpływa na skalę jego skutków. Każdy kierowca powinien dostosować prędkość nie tylko do obowiązujących limitów, ale także do warunków pogodowych i natężenia ruchu.

(pc)

Najnowsze wiadomości
Policjanci przy drodze
Podlaskie: Wzmożone kontrole ... więcej
2024-09-19-Szkola-Pelna-Aktywnosci-z-Politechnika-Bialostocka-fot-Iryna-Mikhno-PB-1
„Szkoła Pełna Aktywności ... więcej
III Zjazd Komisji Historii Sta ... więcej
Pomnik Matki Sybiraczki
86. rocznica agresji Związku ... więcej
Funkcjonariusze KAS i zabezpieczone cysterny
Olej napędowy zamiast smarowe ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.