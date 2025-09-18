Podlaskie: Wzmożone kontrole policji na drogach – kierowcy pod lupą

18 września, 2025

Policyjne kontrole na drogach, źródło: KWP Białystok

Dziś, 18 września 2025 roku, od godziny 6:00 rano na drogach województwa podlaskiego rozpoczęła się policyjna akcja wzmożonych kontroli prędkości. Funkcjonariusze przez 24 godziny będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy przekraczają dopuszczalne limity prędkości.

Dlaczego kontrole są potrzebne?

Według danych policji, od początku roku do końca sierpnia nadmierna prędkość była przyczyną 42 wypadków na podlaskich drogach. W zdarzeniach tych zginęło 8 osób, a 43 zostały ranne.

Te statystyki jasno pokazują, że przekraczanie prędkości to wciąż najpoważniejszy problem na drogach regionu. Dlatego dzisiejsza akcja ma charakter prewencyjny – jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i przypomnienie kierowcom, że pośpiech za kierownicą może kosztować życie.

24 godziny policyjnych działań

Kontrole prędkości potrwają przez całą dobę. Funkcjonariusze będą wykorzystywać:

ręczne mierniki prędkości,

oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami,

policyjne patrole rozstawione w różnych częściach województwa.

Szczególną uwagę policjanci zwrócą na miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji związanych z nadmierną prędkością.

Apel do kierowców

Policja przypomina, że nadmierna prędkość zwiększa ryzyko wypadku i wpływa na skalę jego skutków. Każdy kierowca powinien dostosować prędkość nie tylko do obowiązujących limitów, ale także do warunków pogodowych i natężenia ruchu.

