Podlaskie. Wręczono nagrody sportowe marszałka województwa

Maj 17, 2022

fot. Mateusz Duchnowski/UMWP fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

Wybitni podlascy sportowcy odebrali we wtorek (17.05) nagrody sportowe marszałka województwa.

Wśród laureatów znaleźli się: Wojciech Nowicki, Gabriela Topolska, Rafał Czuper, a także była trenerka Wojciecha Nowickiego Malwina Wojtulewicz. Nagrodę odebrał także prezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” Ryszard Rodzik.

Marszałek Artur Kosicki podkreślił, że tegoroczni laureaci to osoby, które zawsze z dumą podkreślają miejsce swego pochodzenia, są żywą promocją regionu.

– Ale przede wszystkim to są świetni sportowcy, tacy „fighterzy” – mają charakter, mają energię, są po prostu najlepsi! – zaznaczył marszałek i dodał: – Jesteśmy z was dumni i zadaniem naszym: kibiców i władz jest być z wami nie tylko wtedy, kiedy osiągacie sukcesy, ale też wspierać was wówczas, kiedy nie wszystko idzie zgodnie z planem. To podtrzymuje na duchu.

Nagrodę Najlepszego Sportowca i 30 tys. złotych przyznano młociarzowi Wojciechowi Nowickiemu, złotemu medaliście Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Nagrodę najlepszego Sportowca z Niepełnosprawnością dostał tenisista stołowy Rafał Czuper, srebrny i brązowy medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. On także otrzymał 30 tys. złotych.

Najlepszym Trenerem 2021 roku została Malwina Wojtulewicz, trenerka Wojciecha Nowickiego. Ją nagrodzono czekiem na 20 tys. złotych.

Z kolei nagrodę Najlepszego Młodego Sportowca i 10 tys. złotych przyznano Gabrieli Topolskiej, uprawiającej short track.

Za całokształt działalności w zakresie sportu i kwotą 30 tys. złotych nagrodzono Ryszarda Rodzika, prezesa Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”.

Nagrody przyznano za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową w 2021 roku. (mt)