Podlaskie. W Koźlikach trwa Letnia Szkoła Tradycji „Meandry”

Wrzesień 1, 2022

źródło: PIK źródło: PIK

Wieczorne koncerty na Narwią, pokazy obrzędów, tańce w stodole i śpiew na leśnej polanie – w Koźlikach nad Narwią króluje tradycja, a wszystko za sprawą projektu Meandry.

To przedsięwzięcie Podlaskiego Instytutu Kultury, który zaprosił pasjonatów z całej Polski do letniej szkoły tradycji. Instruktorzy uczą dawnych tańców, takich, które królowały w wiejskich karczmach i tradycyjnego śpiewu. Warsztaty potrwają do 3 września. Codziennym zajęciom towarzyszą koncerty, potańcówki, spotkania śpiewacze, pokazy filmów i prezentacje obrzędów. Na warsztaty obowiązywały zapisy, natomiast na imprezy towarzyszące wstęp jest wolny, przyjść może każdy, kto chce poczuć smak tradycji nad Narwią.

Kulminacyjnym momentem będzie koncert podsumowujący letnią szkołę tradycji w sobotę, 3 września. Zaprezentują się na nim grupy warsztatowe, a koła gospodyń wiejskich z okolicznych wsi przygotują degustację lokalnych potraw. Koncert zakończy się potańcówką z Kapelą Sergija Ohrimchuka. To zespół, który bada i wykonuje tradycyjną muzykę instrumentalną z różnych regionów Ukrainy. Repertuar grupy to muzyka obrzędowa i taneczna od Naddnieprza, Polesia do Huculszczyzny, Łemkowszczyzny, i Zakarpacia.

Warto wybrać się do skansenu w Koźlikach nad Narwią, ponieważ w programie jest jeszcze wiele ciekawych propozycji. W czwartek (01.09) o 20:00 odbędzie się prezentacja obrzędu żniwnego „Perepelica” w wykonaniu zespołu „Malinki” z Malinnik, w piątek (02.09) o 20:00 zaplanowano potańcówkę z Kapelą Juliusza Kublika i Antoniego Nowickiego, a także Kapelą Braci Rejwów. Natomiast w sobotę (03.09) o 18:00 odbędzie się koncert grup warsztatowych, o 19:00 prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Orla, a o 20:00 potańcówka z Kapelą Sergija Ohrimchuka. (mt)