Podlaskie. Targowiska w Czeremsze i Zadobrzu zyskają nowe oblicze

Wrzesień 29, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Kolejne podlaskie targowiska przejdą modernizację, tym razem w gminach: Ciechanowiec i Czeremcha. Zarząd województwa podpisał umowy na dofinansowanie tych inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Dzięki pieniądzom gruntownie przebudowane zostaną targowiska w Czeremsze i przy trasie Ciechanowiec-Brańsk, w miejscowości Zadobrze.

Targowisko w Czeremsze przejdzie całkowitą metamorfozę. Dzięki wysokiej jakości infrastruktury poprawi się zarówno wygląd, jaki funkcjonalność obiektu.

– Zostanie wyremontowane całe targowisko wiejskie. Będzie zrobiony parking, duża wiata z indywidualnymi boksami do sprzedaży. Będą sanitariaty i budynek, gdzie będą sprzedawane produkty lokalne – wyliczał Jerzy Wasiluk, wójt gm. Czeremcha.

Wójt gm. Czeremcha zaznaczył, że targowisko będzie zeroemisyjne. – Będą założone panele fotowoltaiczne, a budynek będzie ogrzewany prądem – podkreślał.

Koszt całej inwestycji wyniesie niemal 2 mln złotych, a przyznana kwota pomocy to 1 mln złotych. Planowany termin zakończenia prac przypada na maj 2022 roku.

Na rozwój gospodarczy gminy i promocję lokalnej przedsiębiorczości ma wpłynąć przebudowa targowiska „Mój Rynek” na terenie Zadobrza w gminie Ciechanowiec. Oprócz nowych wiat handlowych powstanie tu nowoczesny węzeł sanitarny, a plac targowy będzie służył przede wszystkim lokalnym producentom.

– Aktualnie targowica jest w fatalnym stanie, a w Ciechanowcu odbywają się co czwartek potężne targi, które odwiedzają ludzie z całej okolicy. Te fundusze ułatwią prowadzenie sprzedaży dla okolicznych handlowców, jak też mieszkańców Ciechanowca. Chcemy, by było to miejsce przyjazne dla wszystkich – mówił Eugeniusz Święcki, burmistrz Ciechanowca.

Koszt całej inwestycji to niemal 1,1 mln złotych. Przyznana kwota pomocy wyniosła ponad 683 tys. złotych. Zakończenie przebudowy planowane jest na listopad 2021 roku.

– Takie inwestycje są bardzo potrzebne, gdyż wzmacniają możliwość sprzedaży lokalnych produktów, ale też atrakcyjność turystyczną tych małych miejscowości – podkreślał Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa.

Zaznaczył też, że targowiska służą nie tylko wymianie handlowej między rolnikiem a klientem. Są to miejsca, gdzie dochodzi do wymiany opinii, refleksji na temat funkcjonowania miasta i gminy.

W lipcu br. umowy o przyznanie dotacji na modernizację lokalnych targowisk podpisano z czterema gminami: Mońki, Tykocin, Boćki i Kolno. (źródło: Wrota Podlasia/mc)