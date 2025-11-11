Podlaskie świętuje Niepodległość – obchody w Białymstoku i regionie

11 listopada, 2025

Narodowe Święto Niepodległości w Białymstoku, źródło: UMWP

W całym regionie we wtorek (11.11) odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W Białymstoku główne obchody miały miejsce przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie mieszkańcy, przedstawiciele władz województwa i miasta oddali hołd bohaterom niepodległej Polski.

Uroczystości w Białymstoku rozpoczęły się już w poniedziałek (10.11). Na białostockim cmentarzu wojskowym odbył Capstrzyk Niepodległościowy, czyli symboliczne rozpoczęcie obchodów Święta Niepodległości i powrocie do pięknej tradycji wspólnego upamiętnienia bohaterów wolności. Historycznie capstrzyk to sygnał odgrywany na trąbce lub przemarsz wojska w przeddzień ważnych uroczystości.

W trakcie głównych uroczystości we wtorek (11.11) marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreślał, że Narodowe Święto Niepodległości to dzień refleksji, radości i zobowiązania, by na co dzień pielęgnować wolność. Z kolei prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski mówił o znaczeniu współpracy ponad podziałami, przypominając, że niepodległość była efektem wspólnego wysiłku wielu pokoleń Polaków. Wojewoda Jacek Brzozowski przypomniał o bohaterach regionu, w tym płk. Bolesławie Mościckim, a abp Józef Guzdek został uhonorowany odznaką pamiątkową 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Obchody zakończyły się apelem pamięci, salwą honorową i złożeniem wieńców. Po oficjalnych uroczystościach mieszkańcy świętowali m.in. podczas imprezy sportowej „Biegnę dla Niepodległej”, czy śpiewając pieśni patriotyczne w instytucjach kultury. (red.)