Strażacy z OSP w Nowodworcach zbierają na nowy wóz

Luty 9, 2021

źródło: mat. pras. źródło: mat. pras.

Strażacy z OSP w Nowodworcach zbierają pieniądze na wymianę wozu strażackiego. Obecny, Star 244 jest leciwy i mocno wysłużony, coraz częściej odmawia posłuszeństwa.

Strażacy nie zbierają pełnej kwoty. 200 tys. złotych na nowe auto zapewniła już gmina Wasilków. Brakujące 15 tys. druhowie chcieli zebrać sami – stąd pomysł na zbiórkę. Jak dotąd udało im się uzbierać niecałe 3 tys. złotych. Zbiórka trwa na zrzutka.pl.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowodworcach działa nieprzerwanie od 1950 roku. Druhny oraz druhowie są zaangażowani w życie jednostki i gotowi nieść pomoc mieszkańcom gminy o każdej porze dnia i nocy. W zeszłym roku OSP Nowodworce świętowało 70. rocznicę powstania.

Przez kilkadziesiąt ostatnich lat korzystali ze Stara 244. Ale wysłużony sprzęt bardziej niż do pracy, kolejnych wyjazdów na akcje – nadaje się do działającego przy remizie Muzeum Wozów Strażackich. Dlatego na rok 2021 druhowie wyznaczyli sobie nowe zadanie, jakim jest pozyskanie, co prawda używanego, ale o wiele nowocześniejszego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

OSP Nowodworce jest jedną z pięciu jednostek ochotniczej straży pożarnej w gminie Wasilków. Służy w nich około 150-200 strażaków ochotników. (mt/mc)