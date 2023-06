Podlaskie Śniadanie Mistrzów pod hasłem „Tajemniczy Ogród”

7 czerwca, 2023

Pod hasłem „Tajemniczy Ogród”, w pierwszy weekend wakacji, tj. 24 czerwca, odbędzie się kolejna edycja Podlaskiego Śniadania Mistrzów. W ogrodach Pałacu Branickich będzie można skosztować pyszności proponowanych przez ponad 30 wystawców.

– Ten temat jak zawsze można interpretować dowolnie, my widzimy dwie główne ścieżki. Pierwsza to inspiracja przydomowym ogrodem, ogródkiem, ziołami, roślinami, które możemy wykorzystać w kuchni. Druga interpretacja to nasi wystawcy, którzy białostoczan i turystów już po raz czternasty będą kusić niesamowitymi smakołykami, jakie przygotują – mówiła Joanna Kozłowska, pomysłodawczyni i organizatorka wydarzenia.

Podlaskie Śniadanie Mistrzów to wydarzenie, które zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.

– Jestem przekonany, że tłumy białostoczan jak zawsze pojawią się w Ogrodach Pałacu Branickich. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Jestem przekonany, że pogoda nam dopisze – dodawał wiceprezydent Białegostoku, Rafał Rudnicki.

Zgodnie z tradycją na Podlaskim Śniadaniu Mistrzów będzie strefa chilloutu z muzyką w tle oraz strefa dla najmłodszych z ciekawymi animacjami. Swoją strefę przygotuje też Epi-centrum Nauki. (mt)