Podlaskie. Służba Celno – Skarbowa poszukuje pracowników

Grudzień 9, 2020

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim. W sumie czekają 44 etaty w oddziałach celnych w Suwałkach, Kuźnicy, Bobrownikach, Połowcach i Siemianówce oraz w Referacie Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Białymstoku i w Suwałkach.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria: posiadać obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, być niekarane.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów.

– Weryfikacja formalna złożonych dokumentów, test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby. Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby – wyjaśniał rzecznik podlaskiej KAS Radosław Hancewicz.

Dokumenty są przyjmowane do 12 stycznia 2021 roku. (ea/mc)