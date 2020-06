Podlaskie Ślady. Konkurs fotograficzny dla seniorów

Czerwiec 15, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Stowarzyszenie Szukamy Polski wspólnie z Podlaską Redakcją Seniora organizują drugą edycję konkursu fotograficznego dla seniorów – „Podlaskie Ślady”.

Przewidziano dwie kategorie konkursowe: ogólną: Człowiek, miejsce, kultura, a także specjalną, związaną ze stanem epidemii: #KiedyZostaliśmywDomu. W kategorii ogólnej organizatorzy konkursu spodziewają się fotografii wykonanych w bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego. Kategoria specjalna jest bardzo pojemna.

– Przymusowa izolacja to czas trudny dla wszystkich, pełen obaw, niepokoju i emocji, troski o bliskich, pomocy starszym sąsiadom. To jednak także czas, w którym wielu z Was wykazało się wyjątkową kreatywnością. Zatrzymani w domu znaleźliście swój własny sposób na przetrwanie – nowe pasje, zaległe lektury, filmy, na które wcześniej nie starczało czasu. A może udało się uporządkować archiwa fotografii wakacyjnych i trafiliście na zdjęcia, którymi warto się pochwalić? Czekamy na obrazy ilustrujące emocje związane z przymusową izolacją, Waszą codzienność, obserwacje – zachęcają organizatorzy konkursu.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąt lat, i która fotografią nie zajmuje się zawodowo. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po 3 fotografie do każdej kategorii. Prace można przesyłać do końca września. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i upominki. Nagrodzone prace znajdą się także na wystawie. (mt/mc)