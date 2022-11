Listopad 30, 2022

Podlaskie samorządy rozpoczęły proces dystrybucji węgla, fot. Michał Pawłowski/PUW

Czyżew, Supraśl i Kołaki Kościelne to pierwsze gminy w województwie podlaskim, które dystrybuują węgiel po preferencyjnych cenach, zakupiony przez spółki Skarbu Państwa.

W regionie przybywa samorządów, które podpisały już umowy i będą sprzedawać ten surowiec mieszkańcom za maksymalnie 2 tys. złotych za tonę. W kolejnych dniach węgiel odbiorą m.in. Miasto Białystok, Miasto Suwałki, Gmina Łapy czy Gmina Zambrów.

Gospodarstwa domowe mogą kupić w całym sezonie grzewczym 3 tony węgla – część teraz, a część w przyszłym roku.

Podlaskie samorządy zgłosiły zapotrzebowanie do końca roku na ponad 37 tys. ton węgla.

Do tej pory do Polski sprowadzonych zostało ok. 10 mln ton węgla. Do końca roku będzie to około 14 mln ton. (mt)