Podlaskie. Rozpoczęły się szczepienia nauczycieli. Zgłosiło się kilka tysięcy pracowników oświaty

Luty 12, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Rozpoczęły się szczepienia nauczycieli klas I – III, opiekunów dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz prowadzących praktyczną naukę zawodu.

W województwie podlaskim zgłosiło się około 6.5 tysiąca osób. Uwzględniając samych pedagogów, zarejestrowało się 60% wszystkich uprawnionych. Szczepienia prowadzone są głównie w szpitalach węzłowych, ale też w innych placówkach medycznych, łącznie w 40 punktach w regionie.

– Od poniedziałku (15.02) będzie możliwość rejestracji pozostałych nauczycieli oraz tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali na szczepienia w pierwsze turze. Zachęcamy nauczycieli do tego, aby się zaszczepili. Trzeba pamiętać, że szczepionka jest wciąż towarem deficytowym, ciągle jeszcze trudno dostępnym, więc Ci, którzy już wyrazili chęć szczepienia się powinni do punktu się zgłosić – mówił wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski.

Jednak czy uczniowie starszych roczników wrócą do szkół, nie zależy od szczepień, tylko od rozwoju pandemii.

– To zależy przede wszystkim od sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Jeżeli ten poziom zakażeń się utrzyma, czy nawet spadnie, to myślę, że wówczas są możliwe decyzje pozytywne o puszczeniu do szkół kolejnych roczników. Na ten moment jednak nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć – dodawał wiceminister Piontkowski.

Na razie rząd utrzymał dotychczasową organizację nauki, pod koniec lutego mają być podjęte kolejne decyzje. (ea/mc)