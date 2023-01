Podlaskie. Rośnie liczba zwolnień lekarskich

Styczeń 3, 2023

W woj. podlaskim wzrosła liczba zwolnień lekarskich – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. W stosunku do listopada w grudniu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy było o 55 procent więcej.

Tendencję rosnącą widać w całym kraju. Tylko w grudniu lekarze w całym kraju wystawili ponad 2 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. To wzrost o około 340 tys. eZLA w stosunku do listopada 2022 r.

– Jak wynika z lokalnych danych ZUS, liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych dla mieszkańców naszego regionu w listopadzie 2022 roku wyniosła 54,6 tys., a w grudniu było to blisko 84,8 tys. To wzrost o 55 procent – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS województwa podlaskiego.

Okres zimowy to czas zwiększonych infekcji, dlatego ZUS zachęca do załatwiania swoich spraw urzędowych, których nie możemy odłożyć na później poprzez e-wizytę, bez wychodzenia z domu i kontaktu z innymi osobami. (mt)