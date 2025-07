Podlaskie rezygnuje z Centrów Integracji Cudzoziemców. Marszałek zaprzecza planom

22 lipca, 2025

Łukasz Prokorym – marszałek województwa podlaskiego, fot. A. Jakuć

Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wydał dziś klarowne oświadczenie – samorząd województwa nie zamierza zakładać Centrów Integracji Cudzoziemców ani w Białymstoku, ani gdziekolwiek indziej w regionie. Decyzja ta następuje po intensywnych protestach społecznych przeciw takim planom.

– Samorząd Województwa Podlaskiego nie prowadzi i nie będzie prowadził żadnych działań mających na celu utworzenie Centrów Integracji Cudzoziemców – ani w Białymstoku, ani w jakimkolwiek innym mieście w Podlaskiem – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Protesty w regionie

Od lutego i marca w Białymstoku, Suwałkach i Łomży organizowano demonstracje przeciwko idei utworzenia ośrodków integracyjnych – do protestów przyłączyła się Konfederacja oraz środowiska patriotyczne. Pikiety odbywały się m.in. przed Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku, gdzie protestujący podkreślali, że obawiają się wzrostu przestępczości i osłabienia bezpieczeństwa lokalnego.

Współpraca organizacji zawieszona

Planowane ośrodki miały być prowadzone przez organizacje takie jak Caritas Archidiecezji Białostockiej, Caritas Diecezji Ełckiej czy Fundacja Vita Familiae z Łomży, finansowane z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Jednak wszystkie te instytucje wycofały się z projektu, a Wojewódzki Urząd Pracy nie podpisał umowy z MSWiA, co formalnie uniemożliwiło realizację planów.

Brak finansowania i polityka regionu

Brak umów na dofinansowanie ze strony ministerstwa oraz brak partnerów do prowadzenia projektów oznacza, że temat Centrów Integracji Cudzoziemców został odłożony ad acta. Samorząd podkreśla, że nie jest to obecnie ani tematem strategii regionalnej, ani przedmiotem planów – oficjalne podpisane oświadczenie marszałka to jedyny dokument w tej sprawie. (red.)