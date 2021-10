Podlaskie. Przybywa legalnie zatrudnionych obcokrajowców

Październik 5, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Rośnie liczba pracujących w Polsce cudzoziemców. Legalnie zatrudnionych obcokrajowców jest obecnie w naszym kraju ponad 830 tysięcy.

20 tys. obywateli z zagranicznym paszportem pracuje w Podlaskiem.

– Najliczniejsza grupa to Białorusini w liczbie 8,4 tys. Tuż za nimi w ilości 8,2 tys. znaleźli się przyjezdni z Ukrainy. Białostocki Oddział ZUS zarejestrował do ubezpieczeń 67 różnych narodowości. Najmniej liczne grupy to osoby z obywatelstwem lankijskim, tadżyckim, mongolskim czy marokańskim – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Większość legalnie pracujących w Polsce cudzoziemców to mężczyźni w wieku 20-49 lat.

Coraz częściej obcokrajowcy są zatrudniani w budownictwie, transporcie, czy gospodarce magazynowej. (mt)