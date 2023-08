Podlaskie. Poszukiwani wolontariusze do Szlachetnej Paczki

25 sierpnia, 2023

źródło: Fb: Szlachetna Paczka źródło: Fb: Szlachetna Paczka

Trwa rekrutacja wolontariuszek i wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. To oni podczas grudniowego 'Weekendu Cudów’ odbierają paczki od darczyńców i pomagają dostarczyć je rodzinom, które mają pod opieką. Dzięki nim co roku Szlachetna Paczka trafia z pomocą do kilkunastu tysięcy rodzin w całej Polsce.

W tym roku w województwie podlaskim chcemy otworzyć 33 rejony, a na każdy rejon potrzebujemy 8 wolontariuszy, im więcej wolontariuszy, tym większa liczba rodzin ma szanse otrzymać pomoc – mówi Mariola Dąbrowska, koordynator ds. logistyki Szlachetnej Paczki w woj. podlaskim.

W tym roku weekend cudów przypada 16-17 grudnia. (at)

O tym dlaczego już trwa rekrutacja, kto może zostać wolontariuszem i jak się zgłosić mówi Mariola Dąbrowska, koordynator ds. logistyki Szlachetnej Paczki w woj. podlaskim. Rozmawiała Aneta Topczewska: