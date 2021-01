Podlaskie. Poseł Robert Tyszkiewicz apeluje o przebieg trasy Via Carpatia po drodze S8

Styczeń 20, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

O budowę trasy Via Carpatia po śladzie przebiegu krajowej ósemki, a także połączenia jej z trasą Via Baltica w miejscowości Raczki, apeluje podlaski poseł KO-PO, Robert Tyszkiewicz. W tej sprawie złożył interpelację do ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka.

Jak mówi Tyszkiewicz, rozwiązanie to z wielu powodów jest najkorzystniejsze. Dodaje, że proponowany wariant trasy Via Carpatia przez Ełk i Knyszyn jest o ponad 30 kilometrów dłuższy, a co za tym idzie droższy, bo zakłada też budowę estakady nad Doliną Biebrzy. Wariant ten jest oprotestowywany przez ekologów, i jak mówi Tyszkiewicz wpłynie również na wykluczenie komunikacyjne Suwałk.

– Suwałki są jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast regionu. Jeżeli mamy myśleć poważnie o przyszłości tego miasta, to ono musi być w nowoczesny sposób skomunikowane ze stolicą województwa. To jest interes mieszkańców, to jest także interes młodych ludzi, którzy chcą uczyć się, pracować. To zapewnia mobilność edukacyjną, mobilność na rynku pracy, szybkie połączenie drogowe. Droga ekspresowa jest niezbędna dla rozwoju Suwałk – mówi poseł Robert Tyszkiewicz.

Tyszkiewicz dodał, że Via Carpatia przez S8 to trasa tańsza i znacznie mniej ingerująca w środowisko. Przypomniał również są wydane już decyzje środowiskowe na budowę obwodnic Sztabina i Suchowoli.

– Trzeba tylko podjąć decyzję o tym, aby je przeprojektować i budować od razu w standardzie 2+2, czyli w standardzie pełnej drogi ekspresowej. Jeżeli można przeprowadzić tamtędy drogę w standardzie 2+1, to można z całą pewnością także zrobić przejście przez Biebrzę w okolicach Sztabina w standardzie drogi pełnej ekspresowej 2+2. Ale decyzję trzeba podejmować teraz – dodał Tyszkiewicz.

Trasa Via Carpatia ma łączyć Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. (mt/mc)