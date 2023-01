Podlaskie. Pościg za sprawcą rozboju ulicami Łomży

Styczeń 18, 2023

Pościg ulicami Łomży, źródło: KWP Białystok

Do 12 lat więzienia grozi 19-letniemu obywatelowi Rumunii za rozbój na mieszkance Augustowa. Mężczyzna pod pretekstem sprzedaży garnków wszedł do mieszkania kobiety, gdzie ją zaatakował, a następnie okradł.

19-latek zabrał seniorce ponad 16 tys. złotych oraz 200 dolarów.

– Augustowscy policjanci współpracując z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku ustalili, że napastnik może jechać citroenem, w stronę Łomży. W Piątnicy zauważyli go łomżyńscy funkcjonariusze. Jednak kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Podejrzany przyspieszył i kontynuował ucieczkę ulicami Łomży. Uciekając spowodował kolizję. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo. Został zatrzymany po kilkuset metrach. Przy nim policjanci znaleźli skradzione pieniądze – relacjonują policjanci.

19-latek usłyszał dwa zarzuty. Za przestępstwo rozboju kodeks karny przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt. (mt)