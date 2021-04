Podlaskie. Pościg za kierowcą pod wpływem narkotyków

Kwiecień 12, 2021

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Policja ze Śniadowa zatrzymała kierowcę audi, który prowadził auto pod wpływem środków odurzających. Narkotyki miał też w pojeździe. 32-latek wpadł po policyjnym pościgu.

Wstępne badanie narkotesterem kierowcy wykazało, że jest on pod wpływem amfetaminy. Mężczyźnie została pobrana krew do badań.

Ponadto w samochodzie znaleziono amfetaminę i marihuanę.

Kierowca usłyszał zarzut niezatrzymania do kontroli drogowej oraz posiadania środków odurzających. Za ucieczkę przed policją grozi mu do 5 lat więzienia, a za posiadanie środków odurzających do 3 lat. (mt/mc)