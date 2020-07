Podlaskie. Ponad 2 mln złotych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Lipiec 1, 2020

Ponad 22 kilometry tzw. „dojazdówek” zostanie zmodernizowanych w Podlaskiem. Pieniądze na ten cel w kwocie ponad 2,2 mln złotych pochodzić będą z budżetu województwa.

Wszystkie złożone w tym rozdaniu wnioski, które przeszły pozytywnie oceną formalną otrzymały dotację.

– Droga to rozwój, droga do postęp, droga jest jak najbardziej wskazana dla tych gospodarstw, które posiadają dużą produktywność, mają dobre sprzęty. Trzeba dojechać dobrą drogą, żeby nie niszczyć sprzętu, bo ten sprzęt kosztuje. Nie tylko drogi powiatowe,m nie tylko drogi wojewódzkie, krajowe, autostrady, ale to co najbardziej mieszkańcy potrzebują to właśnie tych dróg, bo na co dzień tam jeżdżą, na co dzień się borykają z trudnościami – mówi wicemarszałek Marek Olbryś.

Pieniądze trafią do 18 podlaskich gmin. Najwięcej do gmin: Kulesze Kościelne (ok. 355 tys. złotych), Szepietowo (ponad 250 tys. złotych) i Ciechanowiec (ok. 230 tys. złotych). (mt/mc)