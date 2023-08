Podlaskie. Pogoda się zmieni, przez region przejdą silne burze z gradem

4 sierpnia, 2023

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku ostrzega przed burzami z gradem. W ten weekend (05-06.08) silnie powieje i popada. Spadnie do 40 litrów na metr kwadratowy.

Według prognoz IMGW w ten weekend wystąpią obfite opady deszczu. Najmocniej ma padać w niedzielę (06.08).

W sobotę (05.08) prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, także o natężeniu umiarkowanym. Miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie, burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów, głównie w czasie burz, do 35 mm. Temperatura maksymalna od 23°C na zachodzie do 27°C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, lokalnie porywisty, przeważnie z kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 75 km/h.

Z kolei w niedzielę (06.08) zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później okresami wzrastające do dużego. W drugiej połowie dnia od południa postępujące przelotne opady deszczu i burze, lokalnie duży grad. Wysokość opadów w czasie burz do około 40 mm. Temperatura maksymalna od 31°C do 33°C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. W czasie burz porywy do 100 km/h. (mt)