Podlaskie podsumowało konsultacje w sprawie unijnego wsparcia dla regionów przygranicznych

19 września, 2025

Źródło: UMWP

Zakończono konsultacje społeczne w sprawie nowego instrumentu wsparcia dla wschodnich regionów Unii Europejskiej. Chodzi o specjalny pakiet finansowy dla terenów przygranicznych, dotkniętych konsekwencjami obecnej sytuacji geopolitycznej.

Do Komisji Europejskiej trafiło 249 opinii z całej Unii, z czego aż 115 z Polski, a niemal 60 z samego Podlasia. Stanowisko województwa podlaskiego zebrano w formie 12-stronicowego dokumentu.

– W tym dokumencie wskazujemy, że ten instrument przyszły musi na wiele ważnych aspektów zwracać uwagę, chociażby na aspekt pomocy de minimis, żeby te pułapy dla dla przedsiębiorców z rejonów wschodnich Unii Europejskiej były wyższe. Wskazuje też pewne cele, na które te środki powinny być wydatkowane, chociażby infrastruktura drogowa i infrastruktura krytyczna, że te środki powinny wspierać przedsiębiorców, po pierwsze w zakresie tego, aby nie chcieli opuszczać tych regionów, ale także zachęcać przedsiębiorców do lokowania swoich firm w tych właśnie regionach wschodnich Unii Europejskiej – mówi Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.

Pełna treść dokumentu jest na stronie urzędu marszałkowskiego. Jak zapowiedział marszałek, projekt będzie omawiany podczas spotkania wysokiego szczebla w Brukseli w październiku. (hk)